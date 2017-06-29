المشنوق: سيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد تفلت السلاح

اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان قوى الامن الداخلي والمؤسسات الامنية تقوم بواجبها على اكمل وجه، وهي تقوم بتوقيف اغلب المرتكبين بأسرع وقت، واتهام الداخلية بالتقصير فيه شيء من المبالغة، وموضوع اطلاق الموقوفين هو بيد القضاء اللبناني، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد تفلت السلاح، ووزير الدفاع عمل على تخفيض عدد رخص السلاح، وهذا الموضوع بحاجة ايضا الى تشدد قضائي ولمتابعة على اكثر من صعيد لا سيما في منطقة البقاع، ونحن سنستمر بالمتابعة لايجاد الصيغة المناسبة لضبط المتفلتين. ودعا المواطنين ليكونوا بخدمة انفسهم، وان يبلغوا عن اي مطلق نار بمناسبة نتائج البريفيه اليوم، ونحن سنتابع الجميع ونوقف اي مطلق نار ولا غطاء على احد.

وحول قانون الانتخاب، اشار بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الى ان هناك مجموعة من الخبراء يجتمعون في الداخلية للعمل على تسهيل القانون لتطبيقه في وقته، وهناك 30 الف موظف لا يملكون الخبرة عن القانون الجديد، وهم بحاجة الى تدريب، والتقرير النهائي لهذه العملية لن يكون جاهزا قبل شهر. واكد ان العمل لتكون الانتخابات في موعدها دون اي تردد او تأخير او تأجيل، والاكيد ان هناك انتخابات وبطاقة انتخابية.

واوضح ان الموضوع الثالث الذي تم بحثه مع الرئيس عون هو موضوع السجون، واشار الى ان هناك اكتظاظ غير انساني، وهذا الموضوع يجب ان يكون موضوع متابعة من الدولة اللبنانية، ولا بد من ايجاد وسيلة لحفظ حق السجين بمكان طبيعي وتأهيله كي لا يخرج من السجن اكثر اجراما.

وردا على سؤال حول دعوة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لتأمين قوات من عدد من الدول لقتال اسرائيل، اعتبر المشنوق انه قبل تأمين الحشود لمقاتلة العدو الاسرائيلي، يجب ان نؤمن وحدة الموقف، ونحن سنمنع ذلك بقوة القانون، وهذا الموضوع خارج السياق اللبناني، وهو يعطي انطابع اننا نريد استيراد الحريق السوري الى لبنان، واقل ما يقال هذا الكلام خارج سياق المسؤولية الوطنية تجاه كل اللبنانيين.

وشدد على انه لا يوجد اجراءات لاي سوري يريد العودة الى بلده، والوضع في سوريا الان لا يدعو لدعوة السوريين للعودة الى بلدهم، وموضوع المناطق الامانة بحاجة الى اعتراف دولي.