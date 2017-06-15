المشنوق: لرفع الصوت عالياً والضغط من أجل تفعيل قانون الإعدام

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، أثناء استقباله وفداً كبيراً منها ضم أكثر من عشرين شخصاً في وزارة الداخلية، إلى “رفع الصوت عالياً لتحريك المجتمع اللبناني من أجل الضغط لإحقاق الحق وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة الى الحؤول دون تفعيل قانون الإعدام”.

وأبدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إن “الجمرة لا تحرق إلا مطرحها إلا أن قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن أتراجع عنه”.

وأشار الى أن “تحركه في اتجاه تفعيل قانون الإعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين”، وقال: “الوجع الذي أصابكم أصاب كل بيت وكل عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، واثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل ان المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل انسانيا”.

وتحدث المشنوق عن أمرين: “الأمر الأول، أن هناك دراسة حول نسبة ارتكاب جرائم القتل اثبتت نتائجها انه بعد تنفيذ الاعدامات في عهد الرئيس الياس الهراوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة فإن عمليات القتل المتعمد توقفت لفترة أشهر عديدة بعد الإعدام. الأمر الثاني “هو وجود موافقة من قبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الإعدام، نحن لسنا بحاجة الى قانون جديد بل تحريك القانون الحالي. أمّا فخامة الرئيس ميشال عون فقد وعد بدراسة الموضوع”.

ثم استمع المشنوق الى معاناة ممثلي العائلات الذين شكروه على موقفه التضامني معهم وطلبوا منه متابعة ملف قضيتهم والاستمرار في دعمهم.

بعد اللقاء تحدث المحامي أشرف موسوي فقال: “طالبنا باسم لجنة أهالي الضحايا بتسريع المحاكمات وعدم الإبطاء بالتحقيقات، كما طالبنا برفع الغطاء عن كل مجرم وتعليق المشانق لكل واحد بحقه دعوى قتل متعمد”.

وقال برنار نعمان باسم أهالي الضحايا: “أنا شقيق خليل نعمان الذي قتل في سد البوشرية، أنا أتحدث باسم العائلة وباسم كل واحد فقد شخصاً وتألم من القتل عمدا، من الذين قتلوا في بعلبك وغير بعلبك الى المناطق المحمية من قبل المجرمين والسياسيين ورجال الأعمال، نحن نريد حقنا الذي هو دم أهلنا واخوتنا، لأنه لا يجوز توفير الحمايات للمجرمين. والحكم على القاتل بالسجن 20 سنة هو حكم غير عادل للقاتل عمدا، نريدكم أن تعلقوا المشانق لتعود هيبة الدولة والقوى الأمنية”.

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المصدر : NBN