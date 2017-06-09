المشنوق للعسكريين: إبقوا ضمير الوطن وثبتوا أمن الدولة واضربوا الإرهابيين

لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق، الّذي ألقى كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال الإحتفال المركزي لمناسبة العيد الـ156 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّ “أكثر من قرن ونصف مضى، لم يعرف عنكم خلاله إلى الإلتزام والمناقبيّة. سقط من بينكم شهداء وهم يلاحقون الإرهابيّين والمطلوبين، فحموا مؤسّسات الدولة”، مؤكّداً أنّه “إذا كنّا ننعم بالأمن والإستقرار في لبنان، وسط منطقة مشتعلة وفي ظلّ التهديدات الدائمة، فالفضل الأوّل والأخير يعود إليكم وإلى رفاقكم في المؤسّسات الأمنية والعسكرية كافّة”، موجّهاً لهم “الشكر والتقدير على ما بذلتمونه ولا زلتم من أجل القيم الّتي أقسمت عليها”.

ونوّه المشنوق، إلى أنّكم “تعملون بظروف صعبة، ولكم حقوق على الدولة وعليها تأمين المستلزمات المادية واللّوجيستيّة كافّة الّتي تحتاجون إليها”، موضحاً “أنّني عملت على تأمين الدعم والمستلزمات لكم لتواكبوا الحاجات الأمنبة المتزايدة وكل ما يعاني منه لبنان من تحديات على هذا الصعيد”، مشدّداً على “وجوب مواصلة دعم المؤسسة العريقة الّتي واكبت ولادة لبنان الحديث وستواكبه في المستقبل”، لافتاً إلى أنّ “رسالتي إليكم أن تظلّوا ضمير الوطن، فتسمعوا صوت الناس بعدل لا تسلّط، وأن تكونوا ملاذ اللّبنانيين الأمني وتثبتوا أمن وهيبة الدولة، وتضربوا ملاذ الإرهابيين بيد من حديد وتنفّذوا بتفاني المهمّات الموكلة إليكم”.

وأوضح أنّ “السلطات وفّرت لكم الدعم والغطاء، والمهمّات كثيرة وستزداد مع الوقت”، مركّزاً على “لا تتردّدوا، الحصانة ممنوحة لكم لإستكمال مهامكم في حماية المجتمع وصون القانون وتحقيق العدالة، ونحن على ثقة أنّكم على قدر المسؤوليّة ولم تتخاذلوا يوماً بما هو مطلوب منكم”، مؤكّداً أنّه “سيبُطلب منكم قريباً أن تكونوا حماة العملية الإنتخابيّة، وستنجحون في هذه المهمّة، على أمل أن ننجح نحن كسياسيين في تحقيق تطلّعات المواطنين وإيصال صوتهم إلى الندوة البرلمانيّة من خلال قانون إنتخابي عادل”، مشيراً إلى أنّ “هنئياً للبنان بما تبذلونه من أجله”.

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المصدر : NBN