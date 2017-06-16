المشنوق: ما نشر عن “فضيحة” بموضوع البطاقة الممغنطة محض افتراءات وأكاذيب

استغرب “مكتب إعلام وزارة الداخلية” تورّط مؤسسات اعلامية مرموقة في حملة مشبوهة سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد واستهدفت المشنوق.

وفي بيان للمكتب الاعلامي، قال المشنوق “الحملة ادّعت زوراً وبهتاناً تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محدّدة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية”، مضيفا “يستحيل إجراء أيّ تلزيم لأي مشروع للانتخابات قبل إقرار القانون ودون اتّباع إجراءات إدارية واحترام النصوص المرعية”.

وأكد المكتب ان كلّ ما نشر عن “صفقة” أو “فضيحة” بموضوع البطاقة الممغنطة محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة، قائلا “نمضع وسائل الاعلام أمام مسؤولياتها، خصوصا التي رفضت نشر توضيحه وأصرّت على بثّ الأكاذيب من دون إثباتات وباتهامات غير مسندة”.

وأكد البيان ان “التجريح أو الاتهام غير الموثّق سيعرّض قائله وناشره للإجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختصّ في هذا الأمر”.​