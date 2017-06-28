المصرية “أسمن امرأة في العالم” تحرك أطرافها وتأكل ‍!

تحسّنت الحالة الصحية، للمصرية إيمان عبد العاطي، المعروفة إعلامياً بـ«أسمن امرأة في العالم» بعد نحو 50 يوماً من تواجدها في أبوظبي؛ لمواصلة رحلة علاج بدأتها من الهند، حسب شقيقتها شيماء.

وتمكنت إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضاً كرسيها المتحرك. وتتلقى إيمان العلاج في مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية، منذ نحو 50 يوماً.

وفي 4 مايو الماضي، غادرت إيمان الهند متوجهة إلى أبوظبي لمواصلة العلاج، بعد اتهامات من أسرتها للطبيب الهندي «مفضل لاكداوالا» المتخصص في علاج السمنة في مدينة مومباي، بـ«الدعاية الزائفة» تجاه حالتها، وهو ما نفاه الأخير في تصريحات لاحقة مؤكدا أنها «ادعاءات».

وقالت شيماء، في تصريحات، إن «إيمان في أحسن حال حالياً».وأشارت إلى أن وضعها الصحي الحالي ينبئ بأنها «خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها لأقل من 100 كغم».

وأوضحت أن «المستشفى الإماراتي لم يزن شقيقتها منذ وصولهم له حتى الآن».

مشيرة إلى أن «إيمان ستخضع بعد إجازة عيد الفطر لعمليات تجميلية وشفط الدهون في أجزاء من جسمها»، وهو ما أكده ياسين الشحات، مدير المستشفى، في تصريحات صحفية.

وقال الشحات إنه «سيتم إجراء سلسلة عمليات جراحية لإيمان». وأشار إلى أن «الفريق الطبي يضم أكثر من 20 متخصصا في كافه فروع الطب».

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المصدر : NBN