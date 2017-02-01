المطارنة الموارنة: للاسراع في وضع قانون انتخاب يستلهم الميثاق والدستور

رحب المطارنة الموارنة باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويّتها، مثمنين المساعي الجارية للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، وهم يجدّدون التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كلّ استحقاق دستوري، على أن يحقّق القانون تمثيلًا صحيحًا لجميع أطياف المجتمع اللبناني. فيكون ذلك منطلقًا لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معًا، على أن تحترم المهل الدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد.

وبعد إجتماعهم الشهري في بكركي، اعربوا عن استغرابهم من المعالجات الفردية والإعتباطية أحيانًا لقضايا عامّة، كما حصل في قضيّة طيور النورس في مطار بيروت، الأمر الذي يسيء إلى صورة لبنان، ويسم الدولة اللبنانية بأنّها عدوّة للبيئة.

وأعربوا عن قلقهم من الوضع الأمني في البلاد، وهم إذ يحيّون الجيش والقوى الأمنيّة على الإنجازات التي يحقّقونها على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة، لا يسعهم إلاّ أن يتوقفوا على تزايد الجرائم والانتهاكات السافرة لحياة البشر وممتلكاتهم،

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المصدر : الوكالة الوطنية