المعلم يجدد دعوة اللاجئين السوريين للعودة

جدد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، اليوم الاثنين، دعوة الحكومة السورية لأبناء الشعب السوري اللاجئين في دول الجوار إلى العودة، مؤكداً كامل استعداد سوريا لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المعلم، لدى استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، دعوته “اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى العودة لبلدهم مؤكدا استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم”.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا قبل ست سنوات، سجلت الأمم المتحدة نحو سبع ملايين لاجئ في دول الجوار خاصة الأردن ولبنان والعراق وتركيا، بالإضافة إلى عشرات آلاف اللاجئين غير المسجلين.

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المصدر : NBN