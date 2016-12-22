المغرب يفتح تحقيقاً لتحديد “معجبين” بقتل السفير الروسي

أعلنت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في المغرب، عن فتح السلطات تحقيقا لتحديد هويات أشخاص أشادوا بقتل السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف.

وذكرت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن مجموعة من الأشخاص أبدوا تمجيدهم وإشادتهم باغتيال السفير الروسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم كون الفعل “إرهابيا”.

وأشار المصدر إلى أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، بموجب الفصل 2-218 من القانون الجنائي.

وأضاف أن ما صدر عن المشيدين بقتل السفير، يتعارض مع قيم الإسلام وثوابت المجتمع المغربي المبنية على الوسطية.

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المصدر : سكاي نيوز