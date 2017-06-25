المفتي دريان: ضرورة ضبط ظاهرة السلاح المتفلت على كافة الأراضي اللبنانية

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أن “هناك أمور ايجابية جرت في لبنان ومنها إقرار قانون للانتخاب والأهم أنه حصل في اجواء توافق وطني كبير وهناك شكاوى من غموض القانون وصعوبة تطبيقه ولكننا متفائلون لأنه كما جرى التوافق على الاقرار يمكن التوصل إلى توافق على طرق التطبيق وبصراحة تامة لقد طال انتظار اللبنانيين للانتحابات والتي قد يكون إجرائها في أهمية القانون نفسه”، مؤكداً أنه “لا صدقية في أي نظام سياسي من دون انتخابات حرة ومنظمة واقرار القانون أمراً جيداً ويحسب للجميع وبخاصة لرئيس الحكومة سعد الحريري”.



وشدّد دريان خلال خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، على “ضرورة ضبط ظاهرة السلاح المتفلت على كافة الأراضي اللبنانية التي ذهب ضحيتها الكثير من الضحايا”، مؤكداً أنه “على الدولة أن تضرب بيد من حديد لضبط هذه الظاهرة الخطيرة ومنها استعمال السلاح في غير موقعه الصحيح ووجهته الصحيحة”.



من جهة أخرى، أشار الى أنه “لا بد من التبصر من أجل الفهم والتقدير والتدبير وما تزال المشكلات كبيرة في عدد من البلدان العربية وبخاصة في الجوار السوري ثم هناك الوباء الصهويني الذي نزل بفلسطين ويزداد قسوة على الشعب الفلسطيني وجواره العربي ولا مخرج من هذه الازمات إلا بالصبر والبصيرة وفي وحدة الكلمة والصف وحتى في وجه التدخلات الخارجية والطغيان والارهاب بداخل تلك البلدان المضطربة”.



وأكد أن “أمن المسجد الحرام في مكة المكرمة وأمن المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة هو خط أحمر لا نرضى أبداً أن يتخطاه أحد أو أن يزعزع أمنهما واستقرارهما أحد فهما محفوظان و بوعي القيادة الرشيدة في السعودية بقيادة الملك السعودي سلمان بن العبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والحكومة السعدوية وشعبها الشقيق”، معتبراً أن “ما جرى في مكة المكرمة من محاولة فاشلة لاستهداف الحرم المكي الشريف هو جريمة نكراء وغير عادية بل هي أم الجرائم ومن قام بهذه الجريمة وبهذا العمل الشنيع أو حرض عليه ارتكب أكبر المحرمات والتعرض للقبلة تعرض لكل مسلم بعينه”.



ونوه المفتي دريان بـ”الجهود التي قام بها المسؤولون في السعودية ويقومون بها وعلى رأسهم الملك السلمان وولي العهد لكشف هؤلاء الارهابيين والضرب على ايديهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول المس بأمن السعودية واستقرارها”، مؤكداً ان “المسلمين في لبنان مع السعودية في السراء والضراء والعسر واليسر ويهمهم أمنها كما يهمهم أمنهم فنحن جسد واحد”.

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المصدر : NBN