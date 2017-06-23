المفتي قبلان بخطبة الجمعة: نريد التزاماً فعلياً بتطبيق الدستور

كد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “الطلب على كل القيادات، وبخاصة هذه الحكومة، بأن تقوم بواجباتها، وتمارس دورها ومسؤولياتها بمنهجية التعاون والتضامن والتوافق من أجل إنسان هذا الوطن، لا من أجل مصالحها ومكاسبها، لأن الحكومة التي لا تكون كافلة وضامنة لحاجات الناس وخدمتهم، ولا تعمل على تعزيز الدولة واستنهاض وتفعيل الاقتصاد في إطار البرامج والرؤى التنموية المجدية، واعتماد الشفافية والمصداقية في تنفيذ المشاريع وتأمين فرص العمل، ومكافحة الفساد، وإطلاق يد القضاء والهيئات الرقابية والتفتيشية، لا يجب أن تستمر، بل عليها أن تتنحى وتعلن فشلها”، مشدداً على نهج سياسي جديد، وندعو إلى تغيير حقيقي في الذهنيات السياسية التي نريدها سياسات تنافسية من أجل الصالح العام، لا سياسات انتخابية تقف عند حدود تحقيق المكاسب النيابية”.

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة شدد قبلان على أننا “نريد التزاماً فعلياً بتطبيق الدستور وإجراءات عملية لتعديلات وإصلاحات لازمة تخرجنا من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة، دولة يثق بها المواطن، وتعمل من أجل مواطن تكون هويته الكفاءة والانتماء الحقيقي لبلد يجب أن يكون مثالاً في التعايش والمشاركة وتمازج الثقافات، هذا ما نطمح إليه، وما يجب أن نحثّ السياسيين وكل المؤثرين على بناء هذا اللبنان الذي كان مميزاً، ونريده أن يبقى رسالة ومنارة للعالم أجمع”.

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المصدر : NBN