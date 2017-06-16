المفتي قبلان: لضرورة التعاون بين اللبنانيين على قاعدة الشراكة الوطنية

بارك المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “للبنانيين التوافق السياسي على قانون الانتخاب الجديد، وإن لم يكن بقدر الطموحات، ولكن نأمل بأن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ومدماكاً صلباً يؤسَّس عليه، لإنقاذ وطن عانى، وشعب دفع من الأثمان ما لم يدفعه سواه، إذ لم يعد جائزاً بعد كل هذه التجارب التي مررنا بها، وهذه الظروف الدولية والإقليمية التي نعيشها أن تستمر المشاحنات السياسية والصراعات الطائفية، فلبنان بحاجة لسواعد الجميع في مواجهة التحديات، ولإسقاط المشاريع التي تستهدف صيغتنا، وتحاول تخريب ما تعاهدنا وتعاقدنا عليه، من عيش مشترك، وديمقراطية توافقية، تكرّس الشراكة، وتحفظ الحقوق، وتصون التنوّع، وتحمي الحريات، ليبقى هذا البلد منارة الشرق، وقبلة كل من يؤمن بالاعتدال، ويراهن على الإنسانية كخيار لتعزيز التواصل وتفاعل الحضارات”.

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة شدّد المفتي قبلان “على ضرورة التعاون بين اللبنانيين على قاعدة الشراكة الوطنية، والتنافس لأجل لبناننا، فالوطن يقوى بأبنائه إذا توافقوا، ويضعف إذا اختلفوا، وهذا ما يخطط له ويراهن عليه أعداء هذا البلد، وفي مقدمهم إسرائيل”، داعياً الحكومة وكل القوى السياسية الفاعلة “إلى إحداث نقلة نوعية باتجاه تطوير النظام اللبناني، والمؤسسات والإدارات وتفعيل الهيئات الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد، وملاحقة المفسدين، وإطلاق ورشة وطنية اقتصادية إنمائية كبرى تعنى بقضايا الناس ومعالجة مشاكلهم الحياتية والاجتماعية والعمالية. نعم آن الأوان كي نبني دولتنا، دولة العدالة والمواطنة والتنوّع”.

print

المصدر : وكالات