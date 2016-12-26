المفتي قبلان: وضعنا خريطة طريق لمواجهة القضايا الإعلامية التي تثار والتي تمس القضايا الدينية

أشار المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان خلال لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الى أننا “قدمنا الى دريان التهنئة بمناسبة الأعياد المباركة الشريفة بمولد النبي محمد وبميلاد المسيح، لقد كان هناك توافق تام بيننا وبين دريان على ضرورة مواجهة القضايا المثارة في بعض وسائل الاعلام خاصة في الفترة القريبة الماضية بشكل وخاصة ان القضية المثارة كانت قضية خطيرة جدا تمس بأهم شخصية في هذا العالم النبي الاكرم محمد هذه الشخصية العظيمة التي نعتبرها في عقيدتنا وفكرنا انها اعظم خلق الله”.

واوضح قبلان أننا “وضعنا خريطة طريق لمواجهة القضايا الإعلامية التي تثار والتي تمس القضايا الدينية وخاصة المقدسات الإسلامية وسنكون على تواصل دائم لمواجهة أي امر يمس بالدين وبالاسلام وبالقرآن وبنبي الإسلام محمد”.

وشدد على أنه “كان هناك تأكيد على مباركة الحكومة التي شكلت مؤخرا والتي نؤكد انها ليست حكومة قصيرة العمر او طويلة العمر لا يحق لأحد ان يتذرع انها قصيرة العمر وانها حكومة انتخابات هذه الحكومة عليها مسؤولية وواجبات وللمواطن له حق في سياستها عليها ان تتوجه لإنقاذ الوطن وإنقاذ المواطن بوجعه وبجوعه وبألمه وبأنينه، هذه الحكومة مسؤولة امام الله وامام الوطن وامام الناس”.

واستقبل المفتي دريان وفدا مشتركا من حزب الوفاء اللبناني برئاسة احمد علوان وحركة تجمع امان برئاسة محمد الحزوري الذي أشار الى أننا “جئنا الى دار الفتوى لنطالب من هذه الدار بحظر قناة الحياة ومعاقبة اي وسيلة اعلامية تتعرض لذات الله او لاي نبي من الانبياء او التعرض للقرآن الكريم، ونحذر من السكوت عن امثال هؤلاء الخبثاء المفدسدين الذين يبثون سمومهم بين الناس.

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المصدر : NBN