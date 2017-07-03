المقداد: الجيش السوري يتقدم في كل سوريا ومعركة تحرير حلب ستدخل التاريخ

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن “التطورات الميدانية الأخيرة فيسوريا هي الأفضل بالنسبة لنا من بداية الأزمة حيث يقوم الجيش السوري وحلفاؤه بالتقدم في كافة أنحاء سوريا والمصالحات الوطنية في سوريا تحقق انجازات كبيرة في دمشق وحول دمشق وخاصة ما تم مؤخرا في برزا والقابون ووادي بردا و الزبداني ومضايا بالاضافة إلى ما تم تحقيقه في حي الوعر في حمص حيث أصبحت حمص التي كانوا يعولون عليها في البداية اهتماما كبيرا لتسقط أحلام هؤلاء الفارغة التي لا مجال لها على ارض الواقع مهما طالت الازمة”.

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح المقداد أن “الهدف الأساس هو إركاع سوريا بتآمر من أنظمة عربية باتت معروفة من خلال دعم وإيواء المنظمات الارهابية”، مؤكداً “أننا نقف ضد الإرهاب في أي مكان كان”.

واعتبر أنه “لا مبرر أخلاقياً أو سياسياً لضربات واشنطن في سوريا إلّا أن المجنون يستطيع فعل أي شيء”، مشيراً إلى أن “هدف الهجمات الأميركية ضد سوريا هو منعها من تحقيق إنتصار على الإرهاب وواشنطن وعملاؤها يستثمرون في الإرهاب”.

وأشار المقداد إلى أن “ضرب الشعيرات يهدف لضرب كل من يعمل على مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة”، مؤكداً أن “سوريا تخلصت بالكامل من أسلحتها الكيميائية والتي يمكن أن تستخدم في أي عمل عسكري”

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المصدر : وكالات