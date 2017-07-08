المكتب التربوي المركزي لحركة امل يدعو المعلمين للإلتزام بلائحة التوافق النقابي

بيان صادر عن المكتب التربوي المركزي لحركة امل

في أجواء من التنافس الديمقراطي والوعي لأهمية المسؤولية النقابية التي يتمتع بها مختلف المشاركين في إنتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، يتابع المكتب التربوي المركزي لحركة أمل مجريات هذه العملية ويسعى إلى تأمين مصلحة العمل النقابي على كل ما عداها وذلك من خلال الدعوة إلى أوسع مشاركة في هذه الإنتخابات لرفد الحركة النقابية في البلاد بمجموعة من الأساتذة تكون أفضل ممثل لهذا القطاع الواسع وتعمل على تحقيق مطالبه المزمنة .

لذلك يهم المكتب التربوي المركزي لحركة أمل أن يُعلن إلتزامه التام بلائحة التوافق النقابي برئاسة الأستاذ رودولف عبود إنطلاقا من الرؤية النقابية التي توافقت عليها مع مختلف القوى التي تتشكل منها هذه اللائحة والتي تتضمن إلتزاما كاملا بتطوير هذا القطاع الحيوي وصونه وتلتزم بالسعي لتحصيل حقوق أساتذته.

إننا وإنطلاقا من مسؤوليتنا الرسالية والتربوية ندعو الأساتذة في المدارس الخاصة ولا سيّما في مدارس مؤسسات أمل التربوية وأساتذة المدارس المؤمنين بنهجنا الذي أسسه الإمام القائد السيد موسى الصدر إلى الإلتزام بلائحة التوافق النقابي والتصويت لها في الإنتخابات التي ستجري يوم الأحد المقبل الواقع في ٩/٧/٢٠١٧

كما يهنىء المكتب التربوي المركزي موظفي الجامعة اللبنانية بإنتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة موظفي الجامعة اللبنانية برئاسة الاخ الاستاذ حبيب حمادي .

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المصدر : NBN