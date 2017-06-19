الملك السعودي والعبادي يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين تطورات الأحداث الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر المباحثات من الجانب السعودي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك السعودي الأمير الدكتور منصور بن متعب ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

كما حضرها من الجانب السعودي إضافة إلى هؤلاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والقائم بالأعمال في السفارة السعودية بالعراق عبدالعزيز الشمري.

وحضرها من الجانب العراقي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ووزير الصناعة المكلف المهندس محمد السوداني ووزير الزراعة المهندس فلاح الزيداني والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاقي وسفير العراق لدى المملكة رشدي العاني وعدد من المسؤولين.

وكان العبادي وصل إلى السعودية في وقت سابق اليوم وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن نايف وعدد من المسؤولين السعوديين المدنيين والعسكريين.

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المصدر : NBN