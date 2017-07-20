الميكروفون يفضح نتنياهو .. “قصفنا حزب الله في سوريا بموافقة روسيا”

لم يكن سراً مطلقاً أنَّ العدو الاسرائيلي شن ضرباتٍ جوية على الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة. لكن الأسبوع الجاري، بدا أنَّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يعترف فقط بأن هذه الضربات الجوية وقعت، ولكنَّها أيضاً حدثت “عشرات” المرات، و”بعلم روسيا”.

المفارقة أن نتنياهو اعترف بهذا الأمر عن طريق الخطأ، وكان ذلك بفضل الميكروفون المفتوح عن غير قصدٍ منه، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماعٍ مع قادة شرق أوروبا في العاصمة المجرية بودابست الأربعاء، 19 تمُّوز. ورغم أنَّ الاجتماع عُقِدَ خلف الأبواب الموصدة، إلا أنَّ الميكروفون الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي ظل مفتوحاً لوهلة، ونُقِلَ صوته إلى سماعاتٍ أُعطِيَت للصحفيين في وقتٍ سابق، قبل أن ينتبه المسؤولون التقنيون ويتداركوا الخطأ.

وقال نتنياهو مخاطباً قادة المجر، والتشيك، وبولندا، وسلوفاكيا إنَّ إسرائيل استهدفت على وجه التحديد شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى حزب الله في سوريا.

ووفقاً لصحيفة “هآرتس” العبرية، فقد قال نتنياهو: “لقد أغلقنا الحدود ليس فقط في مصر، ولكن في هضبة الجولان أيضاً، لقد بنينا حائطاً لأنَّه تُوجد مشكلة مع تنظيم “داعش”، وتحاول إيران تأسيس جبهة إرهابية هناك. أخبرتُ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنَّه عندما نراهم (الإيرانيين) ينقلون الأسلحة إلى حزب الله، سنؤذيهم. وفعلنا ذلك عشرات المرات”.

وتعد الحادثة الأخيرة في بودابست هي الأحدث في علاقة نتنياهو الجدلية مع الميكروفونات.

ففي أيار 2017، سُمِعَت زوجته سارة وهي تُدلي بتصريحاتٍ مزعجة بشأن وسائل الإعلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة الأخير. والتقطت الكاميرا سارة وهي تقول: “في إسرائيل معظم الناس تحبنا، بخلاف الإعلام. ولهذا نخبرهم بمدى عظمتكم فيحبونكم أيضاً”.

وقبل سنوات، كان نتنياهو هو محور تعليقٍ محرج التقطه ميكروفونٌ مفتوح، حين قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لنظيره الأميركي حينها باراك أوباما في اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية عام 2011: “لا أستطيع تحمل نتنياهو، إنَّه كاذب”. ويبدو أن ساركوزي لم يكن يدرك أنَّ ميكروفونه لا يزال مفتوحاً، ورد أوباما عليه قائلاً: “أنت سئمت منه، ولكن أنا يتحتم عليّ أن أتعامل معه حتى أكثر منك”.

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المصدر : NBN