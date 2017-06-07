النائب العام للإمارات: سجن وغرامة لمن يبدي تعاطفا أو محابة اتجاه قطر

لفت النائب العام لدولة الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، إلى أنّ “تمّ اتّخاذ قرار حاسم ضدّ حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائيّة واللّامسؤولة ضدّ الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية”، مشيراً إلى أنّ “قرار قطع العلاقات معها، يأتي حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها”.

ونوّه الشامسي، في تصريحات صحافية، إلى أنّ “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة اتجاه تلك الدولة، أو الإعتراض على موقف دولة الإمارات وما اتّخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعدّ جريمة معاقباً عليها بالسجن المؤقّت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة الّتي لا تقلّ عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الإتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات، لما يترتّب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي، فضلاً عمّا لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الإجتماعي للدولة ووحدة شعبها”، مشيراً إلى أنّ “النيابة العامة الإتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم”.

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المصدر : وكالات