النائب جابر يمنح الحكومة الثقة: أطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات والخليوي

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر الى انه سيورد بعض الملاحظات عما هو المطلوب من الحكومة “ومنها الموازنة العامة، بحيث أكدت الحكومة على اصدارها بعد 11 عاما من غيابها”، لافتا الى “ان لجنة المال والموازنة خاضت ووضعت تصحيح الحسابات على السكة الصحيحة لكن من المهم اقرار موازنة عامة حتى لو الحسابات ليست جاهزة بشكل نهائي”.

وخلال جلسة لمناقشة البيان الوزاري، طالب “بتطبيق القوانين”، مشيرا الى “ان الرئيس ميشال عون رفع هذا الشعار منذ سنوات من تعطيل القوانين، وهناك 35 قانونا صادرا عن المجلس قد تم تعطيلها اهمها الاتصالات، الكهرباء، حماية المستهلك، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة الموضوع، وارجو متابعة الموضوع، اضافة الى ملف الاتصالات والخليوي فأتحدث عن الاجهزة الرقابية لكن حتى اليوم لا يمكنني ان افهم خبايا وزارة الاتصالات والخليوي الذي يشكل الدخل للدولة، وبما ان المجلس عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي اطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية هكذا تستعيد ثقة اللبنانيين”.

وطالب بملفات التلزيمات التي شكلت عناوينا للفساد وتكليف لجنة خاصة والفصل فيها ووضع حد للشائعات، اضافة الى الشراكة بين القطاع الخاص والعام،” لافتا الى “ان قانون الشراكة اصبح شبه جاهز وهو بحاجة الى قراءة اخيرة”.

كما دعا إلى “إنشاء فريق خاص لدراسة أزمة السير وبناء طرق سريعة وهي طريقة معتمدة في اهم دول العالم، اضافة الى ملء الشواغر والسلك الدبلوماسي ما يعطل دور الدولة ومصالح الناس”. وأكد “منحه الحكومة الثقة”.

print

المصدر : الوكالة الوطنية