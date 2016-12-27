النائب قبيسي يمنح الثقة للحكومة: الانتخابات النيابية لا يمكن أن تكون عادلة إلا اذا اعتمدت النسبية

دعا عضو كتلة “التنمية والاحرير” النائب هاني قبيسي الى “إلغاء الطائفية السياسية”، معتبرا ان “هذا الامر هو مسؤولية الجميع، وان اولى نتائج الطائفية السياسية هو عدم طبيق الدستور”.

واكد قبيسي ان “تقديم الخدمات للمواطن هو واجب على الحكومة”، مطالبا اياها ب”ممارسة مسلك وطني يترجمه الجميع ويعزز الوحدة الوطنية ويضعف الانقسام الذي شكل عقبة اساسية في مرحلة سابقة”، لافتا الى ان “الاستحقاق القادم اي الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا اعتمدت النسبية في قانون الانتخاب”، مشددا على ان “اولى واجبات الحكومة هو اقرار الموازنة العامة التي يشكل عدم اقرارها عبئا اقتصاديا، وبدونها لا يمكن ان ينتظم العمل في الانفاق العام، على ان تتضمن الموازنة سلسلة الرتب والرواتب”، مطالبا الحكومة ب”تعزيز اجهزة الرقابة ووانهاء الخلافات التي تعطل دور المؤسسات الرقابية وتعزيز دور التفتيش القضائي”.

واكد ان “الوحدة الوطنية تحمي لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وخرقها للسيادة الوطنية برا وبحرا وجوا”، مشيرا الى ان “الجيش والاجهزة الوطنية يحرسون الوطن وهم بحاجة الى دعمنا لحماية لبنان من الخطرين الاسرائيلي والارهابي”، لافتا الى ان “المقاومة لم تبخل ابدا في تقديم الدماء داعمة بذلك الجيش والاجهزة الامنية”.

وأمل “درس موضوع الغاء وزارة الاعلام بدقة”، معبرا عن خشيته من “احداث فوضى في حال الغيت الوزارة دون ايجاد هيئة حكومية تراقب”.

وفي نهاية كلمته منح قبيسي الثقة للحكومة.

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المصدر : الوكالة الوطنية