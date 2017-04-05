النصرة تغتال المقدم احمد سعود قائد الفرقة 13 في “الجيش الحر”

اغتال مسلحو “جبهة النصرة” المقدم احمد سعود قائد الفرقة 13 التابعة ل”الجيش الحر” والعقيد علي السماحي على الأتستراد الدولي دمشق – حلب بالقرب من بلدة خان السبل شمالي مدينة معرة النعمان أثناء مرور المقدم على أحد الحواجز العسكرية في المنطقة.

وقالت تنسيقيات المسلحين ان “سعود” تعرض لـ”كمين غادر” ، ونقلت عن مصادر ميدانية ان حاجزا تابعا لـ”هيئة تحرير الشام” على الأوتستراد الدولي بين معردبسة وخان السبل، استهدف سيارة “فان” كانت تقل المقدم أحمد السعود والعقيد السماحي، حيث قام المسلحون بفتح النار عليها بشكل مباشر ما ادى الى مقتلهما.

ونقل المصدر ان حاجز” الهيئة” شهد تعزيزات كبيرة لأكثر من عشرين عنصراً اليوم على غير العادة، حيث لوحظت حالة الاستنفار على الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، وكأنهم يدبرون لأمر ما بحسب ما ذكر المصدر.

يشار الى ان المقدم أحمد السعود قائد الفرقة 13 كان على خلاف مع “جبهة النصرة” التي قامت في العام الماضي بالسيطرة على كامل مقرات الفرقة 13 ومستودعاتها في معرة النعمان من دون أن تقضي محاكم المسلحين التي عينت للفصل بين الطرفين بأي من تفاصيل القضية والتي بقيت معلقة حتى اليوم.

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المصدر : NBN