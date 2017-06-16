النفط يهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر مع زيادة الإنتاج

أغلقت أسعار النفط على انخفاض بأكثر من 0.5 بالمئة يوم أمس الخميس بعدما سجلت أدنى مستوى في ستة أشهر، وذلك مع تنامي المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام على الرغم من تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك ودول أخرى.

وغذت المخزونات العالمية المرتفعة المخاوف من أن زيادة إنتاج الخام في نيجيريا وليبيا والولايات المتحدة قد تعزز تلك التخمة في الإمدادات العالمية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين ليزيد الضغوط على النفط إذ جعله أكثر كلفة على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحسب مصادر مطلعة في القطاع، من المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية النفطية دون سبعة ملايين برميل يوميا هذا الصيف بينما من المتوقع ألا تسجل صادرات روسيا تغيرا يذكر في الربع الثالث من العام.

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المصدر : وكالات