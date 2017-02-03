النهار : خطة البقاع الأمنية مخابراتية بلا موعد

لا موعد للخطة الأمنية الجديدة في البقاع كما كان يحصل في الأعوام السابقة ولا “استعراض” أو “همروجة”، بل “أفعال” تُرجمت بتوقيف المطلوب محمد ابو حمد اسماعيل الرأس المدبّر لعملية خطف رجل الأعمال سعد ريشا بمكمن لمخابرات الجيش على طريق المطار. ويؤكد وزير الداخلية والبلديات نهاد #المشنوق لـ “النهار” أن “لا موعد مسبقاً للخطة ولا حديث أو تفاصيل عنها في الاعلام، فهذه المرة يريد رئيس الجمهورية ميشال عون، ونؤيده في ذلك، ألا يتم التطرّق إلى الخطة أو اي فعل قبل حصوله ورؤيته على أرض الواقع”. فيما يشدّد محافظ بعلبك – الهرمل على أنه “لن يكون هناك موعد للخطة، ولا استعراض على الطرق، بل ستكون مختلفة وستعتمد أكثر على العمل المخابراتي بدلاً من الانتشار على الأرض”.

توقيف الملقب بـ”أرنوبيو” أعدم ما تمّ الترويج له بأن هناك صفقة بين الوزير المشنوق والرئيس نبيه بري هدفها صرف الأنظار عن خطف ريشا عبر سيناريو احباط محاولة “انتحاري الكوستا”، بل هي نفسها عملية الخطف وضعت الملف الأمني البقاعي على طاولة مجلس الوزراء. لكن هذه المرة أدرك المسؤولون أن هدف الخطة لن يتم بالطرق التي كانت تعتمد سابقاً، اذ لم تخل سنة من الحديث عن خطة أمنية في البقاع، أكان في العامين 2012 و2014 أو التي حظيت بـ”همروجة” اعلامية في العام 2015 وانطلقت من بريتال، حين تمّ الاعلان عن تخصيص ألفي ضابط وعنصر من الجيش والأجهزة الأمنية وتأسيس غرفة عمليات مشتركة دائمة، لكن النتيجة كانت توقيف ذيول “الأفاعي” الكبيرة وتسطير محاضر تتعلق بقانون السير والتسبّب بزحمة سير.

لامست هذه المرة الدولة الواقع وتوافقت مع رأي الأهالي، إذ يقول أحد المطلعين على أجواء البقاع الأمنية أن “المطلوب قيام الأجهزة الأمنية بعملها وأن تكون نزيهة وتتعامل بشكل موحّد مع القضايا، اذا نلحظ عند مخالفة البناء تسرع القوى الأمنية لضبط المخالفين لكن إذا هناك سرقات لا أحد يهتم”، مشيراً إلى أن “عشرات عملية السرقة تحصل يومياً ولا تسطّر بها محاضر لأن الناس فقدت ثقتها بالدولة وباتت تحصّل حقها بطريقتها الخاصة، والسرقة عادة تكون لمبادلة المسروقات بالمخدرات”.

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المصدر : NBN