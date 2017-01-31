النهار : هذه هي السيارات المرغوبة في لبنان…؟

رغم إقبال اللبنانيين على شراء السيارات الصغيرة بدليل ان اكثر من 90% من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة (اقل من 15 ألف دولار)، إلا أن ذلك لا يمنع فئة منها من شراء السيارات الفخمة. فقد رصدت جمعية مستوردي السيارات في لبنان بيع نحو 406 سيارات من فئة السيارات الأغلى ثمناً في 2016 وزعت على وكلاء سيارات “بورش” (بورش سنتر ليبانون)، “استون مارتن” (مانا اوتوموتيف)، “بنتلي” و”لامبورغيني” (سعد وطراد) “مازيراتي” (جي أي بازرجي اند كو) ، و”فيراري” (سكوديريا ليبانون). وبالمقارنة التي أوردتها النقابة في احصاءاتها فقد انخفض مبيعات السيارات الفخمة نحو 9 سيارات عن العام 2015، إذ باع وكلاء هذه السيارات 415 سيارة في عام 2015 اي بتراجع نسبته 2.1% ومرده الى تراجع مبيعات “بورش” 11.3% و”استون مارتن” 60%.

ولكن هذا التراجع لم يشمل السيارات الفخمة الاخرى، ذلك أن مبيعات “لامبورغيني” ارتفعت بنسبة 14.3%، ومبيعات “مازيراتي” ارتفعت بنسبة 34.8%، فيما ارتفعت مبيعات “بنتلي” بنسبة 87%، ومبيعات “فيراري” بنسبة 21.4%، أما مبيعات “رولز رويس” (بسول حنينة) فقد استقرت من دون أي تغيير. عموماً، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة 21% خلال شهر كانون الاول 2016 مقارنة مع كانون الاول 2015، كذلك انخفضت 8% خلال العام 2016 مقارنة مع العام 2015.

وفي تفاصيل الاحصاءات التي أوردتها النقابة لسنة 2016 حافظت ماركة “كيا” الكورية على مركزها الريادي حيال مبيعات السيارات الجديدة، إذ بلغت مبيعاتها خلال كانون الاول 2016 نحو 440 سيارة لتبلغ مبيعاتها خلال عام 2016 نحو 7081 سيارة وبلغت حصّتها من السوق 19.49%، فيما جاء طراز “هيونداي” في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 415 سيارة في كانون الاول، لتصل المبيعات الى 5306 سيارة هذه السنة وحصتها من السوق 15,74%. وجاء طراز “نيسان” في المرتبة الثالثة بمبيعات وصلت في كانون الاول 2016 نحو 353 سيارة وحصتها من السوق 9.83% ومبيعاتها السنوية وصلت الى 3571 سيارة. أما طراز “تويوتا” فحل في المرتبة الرابعة بمبيعات وصلت الى 216 سيارة في كانون الاول 2016 ونسبة مبيعات 14.61%، ليصل اجمالي المبيعات لعام 2016 الى 5172 سيارة.

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المصدر : النهار