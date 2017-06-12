النيابة العامة التركية: قاتل السفير الروسي بتركيا تلقى أوامره من غولن

أعلنت النيابة العامة التركية، أن أوامر قتل السفير الروسي لدى تركيا،أندريه كارلوف في أنقرة، جاءت بناء على أوامر من أنصار تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

واشارت الى ان القاتل مولود ميرت ألطنطاش، كان على تواصل مع خمسة أشخاص من ضمن تنظيم فتح الله غولن.

وكان قد أقدم ألطنطاش وهو عنصر سابق في الشرطة التركية، على اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف خلال مراسم افتتاح الأخير معرضا للصور التعريفية بروسيا في أنقرة. والقاتل أطلق النار على كارلوف أثناء إلقائه كلمة في الحضور، واستمر في إطلاق النار العشوائي داخل القاعة وترديد الهتافات المعادية لروسيا حتى سارع رجال الأمن في المكان إلى تصفيته.

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المصدر : وكالات