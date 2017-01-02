الهند تختبر صاروخا بالستياً نووياً بنجاح

ذكر مسؤولون أن الهند نجحت، اليوم الاثنين، في اختبار صاروخ “آجني الرابع” البالستي والقادر على حمل الرؤوس النووية، من قاعدة قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وقال المتحدث باسم منظمة أبحاث الدفاع والتنمية، مانيش بهاردواج، إن الصاروخ، “سطح- سطح”، تم إطلاقه من منصة متحركة قبالة ساحل ولاية أوريسا. ويشار إلى أن الصاروخ ذي المرحلتين، يصل مداه إلى 4000 كيلومتر، وقادر على حمل شحنة متفجرة تصل زنتها إلى 1000 كيلوغرام.

وكان هذا الاختبار السادس للصواريخ من طراز “آجني الرابع” خلال السنوات الأخيرة، والتي فشل منها اختبار واحد. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم من نجاح تجربة إطلاق الصاروخ “آجني الخامس″، وهو الصاروخ الهندي العابر للقارات ذو المدى الأطول، والذي يصل مداه إلى أكثر من 5000 كيلومتر.

يذكر أن صواريخ “آجني” ذات المدى المتوسط إلى البعيد، هي جزء أساسي من برنامج الردع الهندي الذي يستهدف — إلى حد كبير — منافستي الهند في المنطقة، باكستان والصين.

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المصدر : NBN