  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
التقارير المصورة

الوزيرة عز الدين إلتقت وفداً من اتحاد بلديات الشقيف ـ النبطية وبحثت معه إعادة تشغيل معمل الكفور

Posted by
تاريخ:
مصنف: التقارير المصورة, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
16 Views

إلتقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين وفداً من اتحاد بلديات الشقيف – النبطية برئاسة محمد جابر ورئيس بلدية بلدية الكفور خضر سعد ونائب مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل سامر بعلبكي ومسؤول العمل البلدي في المنطقة الثانية في حزب الله حاتم حرب ومعاونه محمد شكر، حيث تم البحث في خلاله بإعادة تشغيل معمل الكفور وإنشاء مطمر صحي للعوادم.

وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على وضع آلية عمل لإطلاق مناقصة تشغيل المعمل وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بآلية العمل.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class