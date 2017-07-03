الوزيرة عز الدين إلتقت وفداً من اتحاد بلديات الشقيف ـ النبطية وبحثت معه إعادة تشغيل معمل الكفور

إلتقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين وفداً من اتحاد بلديات الشقيف – النبطية برئاسة محمد جابر ورئيس بلدية بلدية الكفور خضر سعد ونائب مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل سامر بعلبكي ومسؤول العمل البلدي في المنطقة الثانية في حزب الله حاتم حرب ومعاونه محمد شكر، حيث تم البحث في خلاله بإعادة تشغيل معمل الكفور وإنشاء مطمر صحي للعوادم.

وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على وضع آلية عمل لإطلاق مناقصة تشغيل المعمل وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بآلية العمل.

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المصدر : NBN