الوزيرة عز الدين: فرصتنا للانتقال من الاستقرار السياسي والامني الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أشارت الوزيرة عناية عز الدين الى ان “لبنان اليوم ينأى، بحكمة ساسته وبقوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة ، عن مخاطر والتهاب المحيط فيعم الاستقرار في ربوعه . انها فرصتنا للانتقال من الاستقرار السياسي والامني الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .فلنسعى جميعا لعدم تفويت هذه الفرصة ولعدم تأخيرها بنكاية هنا او تعقيد هناك”.

وفي كلمة لها في حفل اطلاق بلدية جزين البلدية الذكية اوضحت انه “يجب ان يدرك المانحون والقطاع الخاص والقطاع العام اللبناني ايضا ويجب ان تتكرس لدى القيمين على الدولة اللبنانية ( وزراء ونواب وموظفي قطاع عام )قناعة مفادها ان الدولة ليست امينة صندوق ومتعهد صرف أموال انما دولة راعية لمصالح الجميع تصون حقوق المواطنين فلا تسلم اموره لشركات القطاع الخاص الخارجية والداخلية من جهة ولا تخنق او تعقد امور القطاع الخاص في عنق زجاجة القطاع العام”.

وهذا نص كلمة الوزيرة عناية عز الدين اليوم:

“حضرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بمعالي الوزير جبران باسيل

معالي الوزراء وسعادة النواب

الفعاليات السياسية والبلدية والاجتماعية

ايها الحضور الكريم

الاتي الى جزين لا بد له ان ينصت الى احاديث هدير الشلال المتدفق على صخورها الصلبة . تروي قصة مدينة شكلت قنطرة وصل واتصال بين ضفتي ذلك النهر المتدفق من اعالي جبال الباروك فكان اقتران جبال عاملة بعمق جبال لبنان . وكانت جزين درة الوسط في مربع الشراكة الوطنية بين اضلع اربعة . تجمع صيدا الى الشوف والشوف الى النبطية والنبطية الى البقاع الغربي . لتتكرس جزين كهمزة وصل وتواصل، في التاريخ كما في الجغرافيا .

جزين عروسة الشلال وراسية نيحا كانت عصية على الاحتلال فما استطاع سلخها عن الوطن بل كانت اول عرس في التحرير واول بشارة للانتصار الكبير .

نسمع في هدير شلالها ايضا وايضا وصايا في التلاقي والشراكة فلا يعتقدن احد ان الحفاظ على الخصوصية والتنوع يقتضي الانفكاك عن الاخر الشريك في الوطن ، فالاوطان لا تبنى بالعزلة والتجزء انما تبنى بالتكاتف والتكامل واحترام الشركاء .

ان هذه المفاهيم هي صدى اعتدال جزين كمناخها اللطيف الذي يضفي برودة في النفوس والعقول فلا نتكلم الا بعبارات التوحد والتحاور والتعاون .

ايتها السيدات ايها السادة ، تجمعنا جزين اليوم على النهضة والتنمية ، بلدية ذكية نموذجية ومثال يمكن ان يحتذى في التطوير الاداري لمؤسسات الدولة وبادرة جيدة وجدية نحو تعزيز اللامركزية الادارية ونحو تفعيل المنظومة الادارية للدولة بما يخدم المواطنين ويسهل معاملاتهم المختلفة .

تجربة عملية على طريق تعزيز مفهوم الدولة . مفهوم الدولة الذي يعني تأمين الاطر لرعاية مصالح المواطنين ، الدولة المظلة للكفاءات الوطنية والمبادرات الفردية ولتطوير المشاريع الصغيرة وفتح المسارات والخيارات امامها الى جانب المشاريع والشركات الكبيرة بعيدا عن منطق الاحتكار والتسلط والاستخدام السيء للنفوذ . .

والحق يقال ان هذه المفاهيم كانت حاضرة بقوة عند تحضيرنا واطلاقنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع التحول الرقمي. الهدف كان الانسان-المواطن ( وليس المستهلك) في هذا البلد والعمل على حفظ كرامته فلا يبقى يعاني على ابواب الادارات الرسمية ولا يرزح تحت وطأة المسارات الطويلة لانجاز معاملاته الحكومية او ان يكون مضطرا للجوء الى المتنفذين او السياسيين او الخضوع لمنظومة الفساد والرشوة لانهاء معاملاته . واسمحوا لي بما اننا في مناسبة اطلاق بلدية ذكية هدفها يصب في صلب التحول الرقمي ان اشير الى الجهود التي نواصل بذلها في موضوع التحول الرقمي .

بعد مؤتمر التحول الرقمي الذي عقد في أوائل شهر أيار في السرايا الحكومية باشرنا جولة مشاورات مع كافة المعنيين من اجل تحويل توصيات المؤتمر الى استراتيجة وطنية يتبناها مجلس الوزراء . ونحن اليوم في مرحلة استكشاف مصادر التمويل والياته وهوية الجهات المانحة . وفي الحقيقة وبعد هذه التجربة اكتشفت على المستوى الشخصي ان هناك حاجة ضرورية لالزام الجهات المانحة و الممنوحة بتغيير “عقليتها” او طريقة مقاربتها للعلاقة التشاركية المتبادلة. فلا تتم العلاقة الا على اساس الإلتزام الجدي ببناء القدرات داخل الملاك الرسمي اللبناني والقطاع العام ، مع الحرص الشديد على العلاقة المتوازنة والمتزنة مع القطاع الخاص المحلي والدولي والقطاع العام بما يضمن مصلحة الجميع دون استثناء وبالاخص مصلحة المواطن اللبناني والدولة اللبنانية .

يجب ان يدرك المانحون والقطاع الخاص والقطاع العام اللبناني ايضا ويجب ان تتكرس لدى القيمين على الدولة اللبنانية ( وزراء ونواب وموظفي قطاع عام )قناعة مفادها ان الدولة ليست امينة صندوق ومتعهد صرف أموال انما دولة راعية لمصالح الجميع تصون حقوق المواطنين فلا تسلم اموره لشركات القطاع الخاص الخارجية والداخلية من جهة ولا تخنق او تعقد امور القطاع الخاص في عنق زجاجة القطاع العام .

انها الدولة المتوازنة التي تضبط ايقاع تيسير شؤون الناس فتتدخل حيث يجب ان تتدخل وتفوض حيث يجب ان تفوض . لا ترتهن لاحد ولا يفرض عليها وصفات من خارج بيئتها وخصوصيتها وطبيعة مواطنيها وحاجاتها و حاجاتهم .

و انني من موقعي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ادعو الى هذه العقلية الادارية والتي هي متبعة في كل دول العالم المتقدم وهذا ما يتماشى مع عناوين العهد الجديد في لبنان ومع منهجية فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون الذي كان ولا يزال يدعو للتغيير.

وقد شهدنا ترجمة لذلك في قانون الانتخاب الذي كان افضل الممكن اضافة الى دعوة فخامته اركان الحكومة للحوار بهدف تفعيل عملها بما يخدم المواطن اللبناني .وهذا مسار يجب ان يستكمل وهو الامر الذي يلاقيه فيه دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري عبر سعيه خلال العقد الجديد لمجلس النواب الى تفعيل الحركة التشريعية وذلك من خلال اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب بما يؤمن حقوق شريحة واسعة من اللبنانين لها الفضل على هذا الوطن واقصد بالتحديد المعلمين وافراد الجيش اللبناني البطل ، ( لا بد لنا أن ننوه ونحيي الجيش اللبناني على انجازاته الأخيرة في عرسال كما نحيي سائر الأجهزة الأمنية وكل العيون الساهرة على أمننا و إستقرارنا) . كذلك من خلال دعوته أيضاً إلى وضع مراسيم تطبيقيّة ل ٣٧ قانوناً أقرت و لم توضع موضع التنفيذ بعد .

ايها الحضور الكريم :

ان لبنان اليوم ينأى، بحكمة ساسته وبقوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة ، عن مخاطر والتهاب المحيط فيعم الاستقرار في ربوعه . انها فرصتنا للانتقال من الاستقرار السياسي والامني الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .فلنسعى جميعا لعدم تفويت هذه الفرصة ولعدم تأخيرها بنكاية هنا او تعقيد هناك .

في الختام اعود الى جزين لأهنئ بلديتها ورئيس اتحاد بلدية جزين الاستاذ خليل حرفوش على إنجازهم آملة ان تستكمل و مروحة الخدمات الذكية عبر ربطها بالمركز بعد انجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي نأمل أن يتوفّر له الدعم السياسي و المالي كما وعدنا الرؤساء الثلاثة بذلك.

و أشكر بلدية جزين واهلها وناسها الطيبين على الجهود التي بذلوها ولا يزالون لتطوير مدينتهم والحفاظ على نموذج يجمع بين الاصالة والحداثة ، يحافظون على خصوصيتهم دون انعزال وينفتحون على الاخر دون تكلف. هي سجاياهم المكتسبة من الطبيعة الوادعة الخلابة .وهذه المفاهيم كلها كانت حاضرة لدى دولة الرئيس بري الذي حرص على ايلاء هذه المدينة العزيزة اهمية استثنائية فكانت توجيهاته التي اثمرت انشاء : سراي جزين ، ثكنة جزين ، ثانوية جزين ، والكثير من آبار و شبكات المياه ، ترميم سوق جزين التراثي ، توسعة و تأهيل طريق صيدا – جزين و إنارتها ،و الكثير من شبكات المياه و الكهرباء في معظم قرى جزين.

و أخيرًا تحية لكم و عهد من ابنة جبل عامل العلم والفكر والثقافة والعزة و المقاومة والشهاة و الأمل على أن نبقى معاً مجتمعين على كلمة سواء.

عشتم و عاش الجنوب حُرًّا أبيًّا مقاومًا و عاش لبنان وطناً للجمال و التنوع و الإبداع.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته”.

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المصدر : NBN