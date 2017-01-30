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الوزيرة عناية عز الدين للـ NBN : لا إصلاح سياسياً من دون قانون انتخابي عصري

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, المميز, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الوزيرة عناية عز الدين للـ NBN : لا إصلاح سياسياً من دون قانون انتخابي عصري

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين طالبت في حديث للـ NBN عبر برنامج «آخر كلام» بتفصيل قانون انتخابي على قياس الوطن. وقالت ان “طرحنا الأساسي يقوم على الغاء الطائفية السياسية واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق معيار النسبية”، مشيرة إلى ان اتفاق الطائف يدعو إلى تشكيل مجلس نواب على أساس وطني ومجلس شيوخ.
وأوضحت أن النسبية تؤمن عدالة التمثيل لكل الفئات السياسية إذ لا يجوز أن يستبد 50 بالمئة بالـ 49 بالمئة الباقية. وأشارت إلى انحيازها للكوتا النسابية. وربطت أي اصلاح سياسي بوضع قانون انتخابي عصري. وقالت ان الشباب يريدون تمثيلاً مشددة على ضرورة إنجاز قانون انتخابي عصري واصلاح اقتصادي وتوفير فرص عمل للبنانيين. وكررت أن الرئيس نبيه بري حريص جداً على الحوار.
ودعت الوزيرة عز الدين إلى احترام آلية التعيينات المتبعة في مجلس الوزراء أو تعديلها. وشددت على وجوب ان تمر المساعدات الدولية لتخفيف أعباء النزوح السوري في لبنان عبر الدولة.
وأشارت إلى ان وزارة شؤون التنمية الإدارية تتعاطى مع قضايا 45 بالمئة من النفايات الصلبة في لبنان مشيرة إلى أن “لدينا تعثراً في ثلاثة معامل احدها معمل النبطية”.

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المصدر : NBN

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