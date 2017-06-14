  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الوزير خليل: ربما القانون الانتخابي ليس الأمثل لكنه بالتأكيد الأفضل

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
11 Views
الوزير خليل: ربما القانون الانتخابي ليس الأمثل لكنه بالتأكيد الأفضل

أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه “أنجزنا قانون انتخابات هو أفضل الممكن وانتقلنا الى مرحلة جديدة من النسبية، ربما القانون ليس الأمثل، لكنه بالتأكيد الأفضل”.

ولفت إلى انه ” بالنسبة لنا تحقق الكثير مما طالبنا به أهمه اننا أبعدنا القانون عن الضوابط الطائفية والمذهبية”.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class