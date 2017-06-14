الوزير خليل: ربما القانون الانتخابي ليس الأمثل لكنه بالتأكيد الأفضل

أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه “أنجزنا قانون انتخابات هو أفضل الممكن وانتقلنا الى مرحلة جديدة من النسبية، ربما القانون ليس الأمثل، لكنه بالتأكيد الأفضل”.

ولفت إلى انه ” بالنسبة لنا تحقق الكثير مما طالبنا به أهمه اننا أبعدنا القانون عن الضوابط الطائفية والمذهبية”.

أنجزنا قانون انتخابات هو أفضل الممكن وانتقلنا الى مرحلة جديدة من النسبية، ربما القانون ليس الأمثل، لكنه بالتأكيد الأفضل #قانون_الانتخاب — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) June 14, 2017

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المصدر : NBN