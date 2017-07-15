الوزير خليل: “طالبونا وحاسبونا ولا تنتظروا ان تأتي الخدمة اليكم”

يقيم اليوم السبت وزير المالية علي حسن خليل جولة في البقاع.. وخلال لقائه فعاليات بقاعية في مكتب حركة أمل ـ اقليم البقاع، صرح الوزير خليل ان “قوتنا هي من دعمكم وما تقدموه لهذا الوطن” . مشيرا الى ان الدعم الذي يلقاه من الشعب يفرض عليه مسؤولية أكبر وهي ان يعمل يجدية من اجل خدمة المنطقة ..

كما جدد خليل التأكيد على ان منطقة البقاع هي اولوية، لان استقرار لبنان هو من استقرار بعلبك ـ الهرمل …

وأضاف الوزير: “طالبونا وحاسبونا ولا تتتظروا ان تأتي الخدمة اليكم. نحن في دولة علينا ان ننتزع فيها حقوقنا. لقد تعاهدنا كقوى سياسية ان نجعل الفترة الممتدة حتى الانتخابات ورشة عمل ومن غير المسموح ان يكون هناك ورشة عمل دون ان تكون منطقة بعلبك الهرمل من ضمنها”.

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المصدر : NBN