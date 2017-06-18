الوزير خليل للـ NBN: حادثة ساحة النجمة محاولة لتشويه الدور الأساسي للرئيس بري بإنجاز قانون الإنتخاب

أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح للـ NBN بأن ما حصل في ساحة النجمة اثناء انعقاد جلسة اقرار قانون الانتخاب هو محاولة لتشويه الدور الاساسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في انجاز هذا القانون.

وتابع الوزير خليل: هناك محاولات من بعض وسائل الاعلام التي اصبحت مكشوفة باختلاق الاكاذيب وقلب الحقائق لتطال من المجلس النيابي ورئيسه عبر اتهام سلطة المجلس اتهامات باطلة تتنافى مع كل الوقائع الموثقة من قبل اكثر من جهاز خصوصا وان الجيش اللبناني فتح تحقيقا بالحادثة وكلف الشرطة العسكرية القيام بالتحقيقات اللازمة واستباقها هو عملية تشويه ممنهجة لتضليل الرأي العام لن تثنينا عن الثبات بمواقفنا وقناعاتنا.

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المصدر : NBN