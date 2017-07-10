لفت وزير المالية والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل في قاعة ملتقى الفينيق للشباب العربي في بلدة انصار قضاء النبطية خلال رعايته حفل إطلاق المخيمات الصيفية التدريبية لجمعية كشافة الرسالة اﻻسلامية تحت عنوان “نمضي قدما”، الى انه من كشافة الرسالة دائما تستمد القوة لكل الملتزمين بخط اﻻولياء والصلحاء مؤكدا ان الكشفية وجدت من اجل خدمة اﻻنسان .

واعتبر خليل انه “مع كشافة الرسالة نستعيد تاريخا مجيدا فهي روح خطنا ومجتمعنا وحركتنا قادتها هم شهداؤنا اﻻبطال الذي صنعوا التزامنا ووعينا السياسي واسسوا ﻻنتصاراتنا وانتصارات لبنان ، قادتها كتبوا بدمهم حكايات مجد هذا الوطن”، واضاف : “ايها الكشاف نحن نفتخر اننا امام تجربة رائدة في اطﻻق هذه المخيمات ونشعر اننا ﻻ زلنا قادرون على اﻻمساك بكل القضايا المتصلة بحياة الشباب والتحديات التي يواجونها من خلال اهتمام الكشاف بها وخاصة كشافة الرسالة اﻻسلامية” .

وتابع خليل ان “هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشباب منها ترشيد استخدام المعلوماتية وتنمية وعي الشباب حيال قضية التنمية فمسؤولية اعداد الشباب وتحصينه هي واجب من واجبات كشافة الرسالة التي تضطلع بها الجمعية على اكمل وجه .

وحول مخاطر المخدرات قال الوزير خليل انه “لم يعد هناك ساحات مغلقة امام خطر المخدرات اننا بثقة نتطلع الى الكشاف في صنع الحصانة والوقاية المطلوبة للمجتمع حيال الخطر ، اننا نعول عليكم في حماية حدود المجتمع وتحويل الدورات الى ورش عمل من اجل ان تكونوا رواد انفتاح على الوطن كل الوطن في مواجهة الطائفية والمذهبية.

وشدد خليل على انه تقع على عاتق الشباب وانتم في طليعتهم مسؤولية التغيير الحقيقي في الوطن، لقد حاولنا اقرار قانون انتخابي يعكس ارادة التغيير لكن للأسف لم نوفق ﻻن هناك بعض العقد الطائفية والمذهبية ﻻ زالت تتحكم ببعض الساسة الذي يسخرون الوطن من اجل خدمة الطوائف والمذاهب بدل ان يسخروا كل الطاقات من اجل خدمة الوطن .

وأكد ان ﻻزلنا نطمح للوصول الى اﻻفضل لتحقيق كل طموحات اهلنا في بناء لبنان وطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسنبقى نعمل من اجل ذلك بكل ما نتملك من قدرات وجهود .

واضاف : ايها الشباب ثقوا بلبنان الذي نؤمن بقدرته على الحياة وهو الوطن المنتصر واﻻنموذج في العيش الواحد القادر على ادارة الخﻻفات على قاعدة تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح .

خليل ختم كلمته بالدعوة الى التمسك بعناوين قوة لبنان المتمثلة بالوحدة الوطنية والجيش والمقاومة .

اﻻحتفال اختتم بتوزيع دروعا تقديرية لوزير المالية علي حسن خليل ومدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي .

وتخلل اﻻحتفال سلسلة اناشيد قدمتها فرق كورالية من كشافة الرسالة اﻻسلامية.

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المصدر : وكالات