الوزير خليل: من غير المسموح أن نصل للفراغ نريد أن نصل لنتيجة وسنصل لنتيجة

لفت وزير المال علي حسن خليل في كلمة له خلال رعايته حفل افطارها جمعية كيفون الخيرية السنوي في دارة كيفون، إلى أنه “في ايام هذا الشهر الفضيل شهر المحبة والتسامح والغفران، شهر العطاء والتضحية والوفاء والمحبة، نلتقي على مائدة كيفون البلدة الجامعة الحاضنة للعلماء على مر تاريخنا الطويل، موئل الشرفاء، موقع العلم والتميز في هذا الجبل، الحاضنة على الدوام واحة محبة وإلفة ووصل بينها وبين كل قرى هذا الجبل الاشم، نلتقي في هذا اليوم المبارك، ولادة الامام الحسن عليه السلام، الولادة المباركة لامام المحبة والكرم والجود والعطاء الذي كان يريد ككل الائمة الحفاظ على نقاوة الاسلام الاصيل، الاسلام المحمدي الاصيل المنفتح دوما للبحث عن المشترك الذي يعزز قيمة الانسان والذي يجعل الدين في خدمة هذا الانسان، هذا هو شرعنا وديننا وهذا هو توجهنا الصادق في هذا الشهر الفضيل المبارك، ان نعمل دوما من اجل انسان هذا الوطن، من اجل كرامة انسانه الى اي دين انتمى والى اي معتقد او توجه سياسي، هذا هو اخلاصنا الحقيقي في هذا الشهر المبارك، ان نذوب بمنطق الحب والمحبة والاخلاص وان نتفاعل مع اهلنا، مع شريكنا في هذا الوطن بكل القيم التي يمثلها هذا الشهر الفضيل، وكيفون ساحة من الساحات التي تشهد على هذه القيمة الاصيلة بعلاقتها مع جوارها، بعلاقتها مع بيصور وسوق الغرب وعيتات وكل قرى هذا الجبل التي تشكل معها صورة لبنان الذي نريد والذي لن نحيد عنه على الاطلاق، صورته على شاكلة هذا الجمع الذي يختلط فيه مشايخ بيصور والجوار مع مشايخ كيفون والقماطية، يتفاعل فيه اهالي قرى عاليه وبلداتها مع بعضهم وكأنهم عائلة واحدة، أقف اليوم هنا مقصرا وضعيفا امام زملائي قادة هذه المنطقة ورموزها ووزرائها ونوابها الذين يمثلون انكبابا طبيعيا حقيقيا لروح ما تمثله كيفون وهم المؤتمنون على اهلها وعليها في حياتهم ومعيشتهم وقضاياهم، وانا اشهد انهم كانوا على الدوام حراس امانتها، حراس قضاياها كما كانوا، حراس قضايا كل قرية من قرى هذا الجبل الاشم الذي به نعتز”.

وأشار إلى انه “اليوم معكم نجدد يا اهلنا في هذه البلدة عقد الشراكة والمحبة بين ابناء كل هذه القرى، شراكتنا الوطنية المتجذرة عميقا منذ ايام النضال الاولى من اجل تحرير انسان هذا الوطن، ومن اجل اعادة قيامته منذ انتفاضة السادس من شباط وقبله الشراكة مع زعامة هذا الجبل بقيادة وليد بك جنبلاط، وهذا امر نشدد عليه لنقول ان قوة كيفون هي من قوة بيصور ومن قوة عيتات وسوق الغرب وكل هذه القرى الممتدة على مدى هذه الساحة، قوتنا ان نلتقي معا وان نبقى معا، هذا قدرنا وهذا إلتزامنا وهذه هي إرادتنا التي لن نحيد عنها على الاطلاق، نحن شركاء المصير الواحد الذين ننتمي الى هذه الارض والى هذه البلدة بكل قواها، حزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وكل الاحزاب والقوى والهيئات والفاعليات مسؤوليتها ان تحافظ على صورة الوحدة لهذا الجبل كما هي مسؤولية ابناء الجبل ان يحافظوا على شراكتهم الوطنية التي تجسدت بالمصالحة التاريخية، هذه المصالحة التي تشكل امانة لدينا جميعا، نحن المسلمين الشيعة في هذه المنطقة مؤتمنون على المصالحة الدرزية المسيحية في الجبل وحريصون عليها، ومعنيون بها، نعمل دوما من اجل ان تتحصن وان نبعدها عن كل ما يجعلها عرضة للاهتزاز على المستوى السياسي او غيره، الامانة الوطنية تقتضي من كل القوى السياسية ان تترفع وان ترى مصلحة المنطقة ومصلحة البلد في زمن نعيش فيه ازمات كثيرة، علينا ان نتمسك اكثر بوحدتنا الوطنية التي شكلت على الدوام المناعة والحصن والحماية لوطننا لبنان لمقاومتنا في هذا الوطن، المقاومة التي أرست أسس العزة والكرامة لكل ابنائه في مواجهة العدو الاسرائيلي وفي مواجهة الارهاب التكفيري الذي يهددنا جميعا دون استثناء، اليوم في هذه اللحظة المتوترة من تاريخنا على مستوى المنطقة وعلى مستوى التحديات التي تواجهنا امنيا وسياسيا، علينا ان نكون على مستوى آمال الناس في الحفاظ على عناصر قوتنا على المستوى الوطني في الحفاظ على مقاومتنا وفي دعم جيشنا وحماية وحدتنا الوطنية وحماية كل المقومات التي جعلت هذا الوطن وطنا قادرا على الانتصار في مواجهة كل التحديات على مر الزمن”.

وأكد ان “نحن اليوم مسؤولون ايضا بأن نواكب المرحلة السياسية بوعي وترفع، ان نبتعد عن ترف الجدال واستحضار الخطاب الطائفي والمذهبي خدمة لمصالحنا الخاصة الانية المرتبطة باستحقاق سياسي انتخابي او غيره، المصلحة الوطنية تقتضي ان نقارب مسائلنا بوعي من ينتبه الى خطورة ما يجري على مستوى المنطقة واهمية الحفاظ على صورة هذا الوطن على شاكلة اجتماعنا اليوم بتنوعه الطائفي والمذهبي والسياسي بتنظيم اختلافاته بما يجعل مصلحة الوطن متقدمة على مصالحنا الحزبية او الشخصية او المصلحية.

هذا الامر يضعنا امام تحد ونحن نعيش اجواء النقاش في قانون جديد للانتخابات النيابية، ان يكون هذا القانون معبرا عن آمال الناس، عن طموحاتهم في الانتقال نحو مرحلة سياسية جديدة نصل فيها الى انتاج مجلس نيابي يعكس تمثيلا حقيقيا، ولقد ارتضينا كقوى سياسية خلال النقاش ان نعتمد النظام النسبي، تقدم كل فريق خطوة الى الامام، بعضنا كان لا يفكر حتى بهذا النظام في هذه المرحلة، لكنه تعاطى بمسؤولية وجرأة وخطى خطوات الى الامام نحو الوصول الى تفاهم، وهنا نسجل الموقف المتقدم لوليد بك جنبلاط عندما قال انه اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي ان نصل الى قانون يقوم على النسبية حتى ولو كان يؤدي الى خسارتنا بعضا من المقاعد لكنه يعزز منطق الشراكة والمشاركة والوصول الى قانون، فنحن مستعدون له، نعم، بهذا المنطق علينا ان نستكمل ما بدأناه من نقاش حول قانون الانتخابات، منطلقين من التفاهم على اعتماد قانون النسبية مع 15 دائرة ومبتعدين عن وضع الاثقال على هذا القانون، أثقال تقيده بحسابات مذهبية او طائفية وتعطل الوصول الى النتائج المرجوة منه، ما نطمح له ان نكون في هذا القانون قد خطونا خطوة متقدمة الى الامام، ولكن للاسف ما زال البعض في خطابه السياسي وفي نقاشه الداخلي حول القانون يحاول ان يرمي بعضا من العقد امام الوصول الى تفاهم حقيقي سلس ينجز ما اتفقنا عليه من مبادئ حول هذا القانون بأسهل ما يكون، نقول نحن مستعدون لاستكمال النقاش بأعلى درجات الايجابية والانفتاح، يدنا ممدودة، نريد ان نصل الى نتيجة وسنصل الى نتيجة ومن غير المسموح لاحد ان يعيدنا الى الوراء.

الوقت اصبح ضيقا والمسألة على المحك ولا يمكن المخاطرة ومن غير المسموح ولن نصل الى الفراغ، فالفراغ لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة الى كل المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم وما يطمحون اليه، نعم بكل الانفتاح والايجابية نستمر في النقاش للوصول الى تفاهم.

المسألة اصبحت مسألة ايام وهي مسألة لا تحتمل منطق التشاطر او تسجيل الانتصارات الوهمية لفريق على آخر او تسجيل نقاط لصالح فريق على آخر، علينا ان نعمل لكي نسجل نقطة انتصار لوطننا بإقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات النيابية ومشاركة الجميع والوصول الى مرحلة نستطيع معها ان نطمئن على مستقبل وطننا في خضم ما يجري على مستوى المنطقة”.

print

المصدر : NBN