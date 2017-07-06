الوزير زعيتر ألقى كلمة لبنان في مؤتمر “الفاو”: الأزمة السورية وضعت القطاع الزراعي أمام تحديات إضافية

ألقى وزير الزراعة غازي زعيتر كلمة لبنان خلال مشاركته في الدورة الاربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) المنعقد في العاصمة الايطالية روما من 3 تموز الحالي حتى 8 منه، على رأس وفد رسمي برئاسته وعضوية مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة والقائم بالاعمال كريم خليل.

وقال الوزير زعيتر: “يسعدني أن أشارك باسم لبنان في الدورة الاربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأن أتقدم من منظمتكم الكريمة بالشكر والتقدير لما تبذلونه من جهود في مواجهة التحديات المتعلقة بالزراعة والامن الغذائي والتنمية الريفية، كما أتوجه بالتهنئة الى معالي وزير الزراعة Emmanuel Pinol لانتخابه رئيسا لهذا المؤتمر”.

وأضاف: “بداية لا بد لنا من التوقف امام التحديات التي تواجه العالم عموما ومنطقة الشرق الادنى ولبنان خصوصا، في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وأعمال عنف غير مسبوقة، وما خلفته من تداعيات أدت الى ازمة نزوح لم تشهد لها المنطقة من نظير، الامر الذي ضاعف المخاوف على مستوى أوضاع الأمن الغذائي، واستنزاف الموارد الطبيعية والتنافس على مصادر الدخل، مما شكل انعكاسات سلبية على المستويات كافة ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشعوب المنطقة”.

وتابع: “إن عدد النازحين السوريين في لبنان تخطى المليون ونصف المليون نازح مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، وأدى ذلك الى زيادة عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، كما ان أزمة النزوح هذه القت بثقلها على قطاعات الانتاج كافة وخصوصا على قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، لاسيما أن معظم النازحين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا وفي مجتمعات ريفية وزراعية، وحيث يعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للدخل ويعتاش منه حوالي 200 الف عائلة”.

وقال: “تجدر الملاحظة أن القطاع الزراعي في لبنان كان ولا يزال يواجه مشاكل بنيوية عديدة، الا أن الأزمة في سورية وضعته أمام تحديات إضافية ولا سيما عدم وجود منافذ برية بديلة لتصدير المنتجات مما أدى الى ارتفاع كبير في كلفة التصدير وتراجع حاد في كميات وقيمة الصادرات الزراعية والغذائية التي لم تتعد السبعمئة مليون دولار اميركي في حين بلغت الواردات ثلاثة مليارات دولار أميركي”.

وأكد أنه “خلال السنوات الخمس الماضية، ساهمت الدول المانحة والمنظمات الدولية، مشكورة، في دعم لبنان بسعيها الدائم لإيجاد حلول للازمة واليوم نستفيد من لقائنا لتأكيد استكمال ما بدأتم به وتقديم برامج الإغاثة الإنسانية، ووضع الموارد المالية الكافية لتحقيق برامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والمساهمة في إيجاد فرص عمل في المناطق الريفية، لمواجهة هذه الازمة والتحديات الناتجة عن التغير المناخي والتي تقدر كلفتها في لبنان بما يزيد عن 800 مليون دولار اميركي في سنة 2020، هذا بالإضافة الى التزامنا بالعمل الدؤوب لتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”.

ورأى أن “هذه الموضوعات تشكل تحديات كبيرة لنا جميعا من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وتفرض علينا مسؤولية تنفيذها. ونحن اليوم نتطلع الى دور رائد لمنظمة الفاو في مساندتنا بحيث يصبح القطاع الزراعي والغذائي مساهما أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا عبئا عليها، ونحث المنظمة على إيجاد السبل لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي بطرق مستدامة وسليمة بيئيا، بالاضافة الى ذلك فإننا في لبنان نعمل من خلال الاستراتيجية الزراعية الحالية والاطار الاستراتيجي لبرامج الفاو في لبنان وبالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وقد تركزت الجهود خلال السنتين الأخيرتين في المجالات التالية:

– زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

– تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية.

– تنفيذ البرنامج الوطني للغابات ومبادرة غرس 40 مليون شجرة حرجية.

– اطلاق الخطة الوطنية لادارة المياه.

– وضع مشروع قانون خاص لادارة الموارد الوراثية النباتية.

– انجاز قانون جديد لصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

– وضع قانون سلامة الغذاء وتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء”.

وأكد أن “لبنان يحاول الاستفادة قدر الامكان من مرحلة الاستقرار السياسي الداخلي ليعيد توجيه البوصلة وفقا للاولويات إذ، بالاضافة الى ما تقدم ذكره، ستتركز الجهود على تعزيز دور المرأة في الريف، واستقطاب الشباب الى القطاع الزراعي، والاستمرار في تطوير أنظمة الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير نظام معلومات حول الزراعة والأغذية، وتحسين الادارة المستدامة للغابات والمياه، وهي مسائل تتلاءم وتحديات المرحلة المقبلة”.

وتابع: “إن لبنان يفخر بكونه عضوا في منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي سعى منذ تأسيسها للقيام بدوره الريادي بحكم موقعه الجغرافي ليكون صلة وصل بين دول الاقليم. وها هو اليوم ينجز الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لاستضافة مقرالمنظمة شبه الاقليمي والذي من شأنه أن يساهم في تحسين اوضاع المنطقة من خلال تقديم المشورة الفنية وتنفيذ المبادرات والبرامج لتحقيق الامن الغذائي على مستوى المنطقة”.

وختم: “الشكر والتقدير لكم سعادة المدير العام السيد البروفيسور غرازيانو داسيلفا وللمنظمة على الاهتمام الكبير الذي تبدونه حيال بلدي لبنان، ولدعمكم المتواصل لاستمراره في تأدية دوره الريادي في المنطقة، ودعم برامج الامن الغذائي وتطوير قطاعي الزراعة والاغذية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية”.

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المصدر : NBN