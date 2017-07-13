الوزير زعيتر عرض مع مسؤولين في منظمة “الفاو” الاهتمامات مشتركة

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر “الأمين العام للهيئة العامة لمصائد الاسماك في البحر المتوسط والبحر الاسود” التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتجدة (الفاو) عبد الله سرور، في حضور الوزيرة السابقة وفاء الضيقة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، وعدد من المسؤولين عن الصيد في وزارة الزراعة ومسؤولين في مكتب الفاو في لبنان.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمشاريع التي يتم تنفيذها الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبخاصة “إنشاء مركز شبه إقليمي للهيئة العامة للمصائد في لبنان إضافة الى تنمية قطاع تربية الأسماك وتطويره، ومشاركة لبنان في الاجتماعات العلمية للهيئة”.

وطرح زعيتر “عددا من الملفات التي تهم العاملين في قطاع صيد الاسماك وامكان توفير مساعدات تقنية ومادية للصيادين عبر الهيئة لاستبدال الشباك غير القانونية”.

واستقبل الوزير زعيتر خبيرا مغربيا من “منظمة الفاو” في مجال المكافحة والوقاية من ذبابة الفاكهة، وتطرق البحث الى “الجدوى الاقتصادية لمشروع المكافحة والوقاية من ذبابة الفاكهة الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، واعداد تقربر مفصل حول ادارة والوقاية والمراقبة، وادخال اعمالها ضمن آلية عمل الوزارة، وتنظيم الوقاية والمكافحة في مراقبة ادخال الفاكهة عبر مطار بيروت لمنع دخولها إذا كانت مصابة”.

وشدد زعيتر على “اشراك التعاونيات في مختلف المناطق اللبنانية في عملية الوقاية والمكافحة لذبابة الفاكهة واشراكهم في آلية العمل”.

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المصدر : NBN