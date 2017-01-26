الوزير علي حسن خليل يشيد بطرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية

اعتبر وزير المال علي حسن خليل في تغريدات له عبر حسابه على “تويتر” بأن “طرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية إنتصار لإرادة الحفاظ على اللبنانيين في ثروتهم”.

كما دعا “لاستكمال الإجراءات حتى التلزيم بمسار شفاف ونزيه يثبت أننا نستحق هذه الثروة لمستقبل أجيالنا”.

طرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية إنتصار لإرادة الحفاظ على اللبنانيين في ثروتهم. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 26, 2017

لاستكمال الإجراءات حتى التلزيم بمسار شفاف ونزيه يثبت أننا نستحق هذه الثروة لمستقبل أجيالنا. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 26, 2017

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المصدر : NBN