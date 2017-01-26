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الوزير علي حسن خليل يشيد بطرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الوزير علي حسن خليل يشيد بطرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية

اعتبر وزير المال علي حسن خليل في تغريدات له عبر حسابه على “تويتر” بأن “طرح تلزيم البلوكات النفطية الحدودية إنتصار لإرادة الحفاظ على اللبنانيين في ثروتهم”.
كما دعا “لاستكمال الإجراءات حتى التلزيم بمسار شفاف ونزيه يثبت أننا نستحق هذه الثروة لمستقبل أجيالنا”.

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المصدر : NBN

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