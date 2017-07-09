الوضع مستقر في مناطق تخفيف التوتر في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الوضع في مناطق تخفيف التوتر مستقر وفقاً لوجهات النظر لجميع الأطراف المتنازعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال 24 ساعة ماضية رصد الجانب الروسي للجنة الروسية التركية المشتركة الراصدة على خروقات نظام وقف الأعمال القتالية خرقان في محافظة اللاذقية. فيما رصد الجانب التركي 7 خروقات في المحافظات التالية: درعا 1 وحماه 2 ودمشق 2 واللاذقية 2.

وأوضح البيان أن تلك الخروقات تشكل رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية في مناطق خاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” وتنظيم داعش. مشيراً الى أنه تم توقيع اتفاقية واحدة حول انضمام القرى والمدن إلى نظام وقف الأعمال القتالية خلال 24 ساعة الماضية في محافظة السويداء.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أنه تم تنفيذ 7 عمليات انسانية 6 منها في مدينة حلب وواحدة في مدينة اللاذقية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ وزنها 3.6 طن وزّعت على 1130 شخص.

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المصدر : الاعلام الحربي