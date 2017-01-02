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الوفد الرسمي اللبناني جال على جرحى اعتداء اسطنبول

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الوفد الرسمي اللبناني جال على جرحى اعتداء اسطنبول

توجه الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر والوفد المرافق فور وصولهم الى مطار اسطنبول، مباشرة الى المستشفيات وتفقدوا جرحى اعتداء اسطنبول واستمرت الجولة حتى الخامسة فجرا، واطلعوا على حاجاتهم واوضاعهم الصحية.

وافدنا ان ميليس بالارادو وضعت في مستشفى الحسكه الحكومي، بشرى الدويهي وفرنسوا الاسمر في مستشفى اوكمايداني الحكومي، نضال بشراوي في مستشفى فلورانس ميتنغل الخاصة، ناصر بشارة في مستشفى اسيا الخاصة وغادر المستشفى لاصابته الطفيفة.

وسيتابع اللواء خير والوفد المرافق مع مكتب وزارة الصحة والخارجية التركية اوضاع المصابين الذين يسمح لهم وضعهم الصحي بالانتقال الى لبنان اضافة الى توضيب جثامين الشهداء.

وصباح اليوم علم بوجود جريح لبناني سادس يدعى جهاد عبد الخالق واصابته طفيفة، في مستشفى ليف.

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المصدر : الوكالة الوطنية

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