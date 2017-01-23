الوفد السوري لا يزال داخل مقر الاجتماع في استانا

اكدت “الوطن” السورية ان وفد الجمهورية العربية السورية لا يزال داخل مقر الاجتماع في استانا ولَم يغادره كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.

وكانت قناة “روسيا اليوم” قد ذكرت ان وفد الحكومة السورية برئاسة السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري غادر فندق “ريكسوس” حيث تجري مفاوضات أستانا دون توضيح الأسباب.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” ان وفد الجمهورية العربية السورية ما زال في مقر الاجتماعات وسيجتمع مع المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا بعد قليل وكل ما يقال عن مغادرته عار من الصحة.

print

المصدر : وكالات