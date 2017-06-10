الولايات المتحدة تستعد لعملية واسعة النطاق لاقتحام دمشق للإطاحة بالرئيس الأسد

أعلن السيناتور الروسي، إيغور موروزوف، أن الولايات المتحدة تستعد لعملية واسعة النطاق للإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد ولوضع نظام تسيطر عليه الولايات المتحدة.

وتنظم الولايات المتحدة الاستفزازات، بقصفها القوات الموالية للحكومة السورية.

وقال موروزوف: “تسعى الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة الاستراتيجية في سوريا، من خلال تنظيم “الثورة الملونة” باستخدام القوات المسلحة، وتستعد لدخول دمشق من أجل الإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد ووضع نظام قادرة على التحكم فيه في سوريا”.

ووفقا للسيناتو، إن الولايات المتحدة مستمرة في زعزعة الوضع في سوريا وتحاول كسير اتفاق التسوية السلمية الذي تم التوصل إليه في جينيف.

ويعتقد السيناتور أن الولايات المتحدة كانت تضرب القوات الموالية للحكومة في كل مرة يتم التوصل فيها إلى اتفاق للتسوية الوضع في سوريا.

وأضاف موروزوف أن الضربة القادمة التي ستنفذها الولايات المتحدة ستكون قوية جدا. وبعد ذلك ستعلن الولايات المتحدة عن اقتحام دمشق. ولذلك بدأت بتركيز قواتها العسكرية في الأردن”.

ووفقا له، الولايات المتحدة تستعد ل”ثورة ملونة” بشكل جديد، وهي مزيج من العمليات العسكرية التي تضم القوات البرية والدعم الجوي.

واختتم موروزوف قائلا: ” هيئة الأركان العامة الروسية، تأخذ في الاعتبار كل هذه الظروف، وقبل بدأ هذه الاستفزازات ستحذر الأمريكيين وقوات التحالف، بأنها لا يمكن أن تسمح بحدوث هذا”.

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المصدر : NBN