الولايات المتحدة تطور طائرات بدون طيار أسرع من الصوت

تخوض كل من الولايات المتحدة والصين سباقا في مجال الأسلحة المتطورة والحديثة،

حالیا تطور الصين صواریخ فائقة السرعة، وهو الأمر الذي دفع القوات الجویة الأمریکیة بتكليف صانعي الأسلحة ببناء طائرات بدون طیار أسرع من الصوت، والتي یمکن استخدامها للمراقبة والعديد من الاستخدامات الأخرى.

ووفقا لموقع ibtimes البريطاني فالطائرات “هيتيرسونيك” حاليا هي مجرد مفهوم لم يصل بعد للواقع، وتعرف بأنها تسافر بسرعة 3840mph، أي خمسة أضعاف سرعة الصوت، وحتى الآن لم تعلن أي دولة عن نجاحها في إطلاق هذه الطائرات أو نقلها أو هبوطها.

وتعمل القوات الجوية الأمريكية حاليا على تطوير طائرات بدون طيار بدون طيار، يمكن إطلاقها ومن ثم استرجاعها من الجو، لكن من غير المحتمل أن تكون هذه التكنولوجيا جاهزة حتى 2040، ففي شباط الماضي أعلنت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة في الدفاع الأمريكي (داربا) أنها كانت تختبر نظاما أوليا يتيح إطلاق طائرات بدون طيار عسكرية كبيرة ثم استعادتها مرة أخرى.

قد تكون هذه التكنولوجيا ممكنة مع طائرات بدون طيار التي تحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، لكن الصوت أكبر من سرعة الصوت سيكون الأمر صعب للغاية.

ووفقا للباحثين فالطائرات بدون طيار فوق التي تعمل عليها القوات الجوية الأمريكية يمكن أن تستخدم لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لأنها سوف تكون قادرة على السفر 1000 ميل في 10 دقائق فقط، أي لا يمكن الكشف عنها من قبل أنظمة الرادار.

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المصدر : NBN