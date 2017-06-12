الى عشاق السنبوسك … والى عشاق الشوكولا … إليكم، السنبوسك بالشوكولا !!

الشوكولا من المأكولات المفضلة عند أغلبية الناس حول العالم ان لم يكن أفضلها .. ونادرا ما ترى شخص لا يحب الشوكولا ..

وتعد السنبوسك أيضاً، من أكثر الاطباق المفضلة من أطباق المقبلات .. وغالبا ما يحبها الجميع لأنها خفيفة ومقرمشة .. تحضر عادة بالجبنة أو الخضار أو اللحمة ..

ولكن الآن، إليكم الطبق الذي سيأسر قلوب الجميع .. السنبوسك بالنوتيلا !!

المكونات:

-500 غرام من عجينة السنبوسك

– كوب ونصف من شوكولا النوتيلا

– زيت للقلي

– ملعقة كبيرة دقيق ممزوج بالماء

– سكر بودرة للتزيين، حسب الرغبة



طريقة التحضير:

– وضع على كل شريحة من العجينة مقدار نصف ملعقة صغيرة من الشوكولا.

– لف العجينة على شكل مثلث.

– دهن طرف السنبوسك بخليط الدقيق والماء لإحكام قفلها.

– تسخين الزيت على النار.

– قلي السنبوسك حتى يصبح لونها ذهبي.

كائناً من كان الذي اخترع هذا المزيج .. الا انه بالتأكيد أحب الاشخاص الينا جميعاً <3

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المصدر : NBN