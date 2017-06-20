اليوغا علاج فعال لألم أسفل الظهر

خلصت دراسة جديدة إلى أن ممارسة اليوغا بقدر معين يمكن أن تقلل من ألم أسفل الظهر، تماما كما يفعل العلاج الطبيعي.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في مركز بوسطن الطبي إن ممارسة اليوغا لمدة 12 أسبوع تحسن من حالة المصابين بألم أسفل الظهر، مثل الأثر الذي يتركه حضور جلسات علاج طبيعي في الفترة ذاتها، وفق ما أوردت “رويترز” الثلاثاء.

واعتمد الباحثون في دراستهم على 320 بالغا يعانون من هذا الألم وجرى توزيعهم على ثلاث مجموعات عشوائيا، فشاركت المجموعة الأولى في برنامج لليوغا دام 12 أسبوعا مخصص لمعالجة ألم أسفل الظهر.

وأخضعت المجموعة الثانية لبرنامج علاج طبيعي لنفس الفترة، أما المجموعة الثالثة تلقت توعية شاملة حول المشكلة الصحية.

واستخدم الباحثون استبيان رولاند موريس لأوجاع الظهر لمتابعة الخلل الوظيفي والآلام لدى المشاركين في الأسابيع ستة و12 و 26 و 40و 52 (عام كامل).

وأظهر الاستبيان تحسنا بنسبة 3.8 نقطة طرأ بعد 12 أسبوع لدى المجموعة التي خضعت لبرنامج لليوغا مقارنة مع 3.5 نقطة لدى المجموعة التي خضعت لبرنامج علاج طبيعي، أما المجموعة الثالثة التي تلقت توعية فتراجعت بنسبة 2.5 نقطة.

وقال الطبيب روبرت سابر كبير الباحثين في الدراسة “اليوغا والعلاج الطبيعي وسيلتان جيدتان غير دوائيتين لعلاج ألم أسفل الظهر”.

وأضاف سابر “إذا استمروا ( ممارسو اليوغا) على ذلك بعد عام فهذا يرجح أن التحسن سيستمر”.

ونصحت الكلية الأميركية للأطباء في فبراير الماضي، من يعانون من آلام في أسفل الظهر باللجوء لوسائل غير دوائية مثل الحرارة والتدليك قبل اللجوء إلى العقاقير الطبية.

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المصدر : وكالات