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اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة ليسبوس بعد تعرضها لزلزال

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة ليسبوس بعد تعرضها لزلزال

أعلنت السلطات اليونانية، حالة الطوارئ في جزيرة ليسبوس، بعد وقوع زلزال أمس، أدى إلى مقتل سيدة، ونزوح أكثر من 800 شخص.
وأكد مسؤولون في الحكومة الإقليمية للجزيرة لشبكة “ABC News” الأميركية أن المنازل في 12 قرية جنوبى ليسبوس، تضررت بشدة أو دمرت بشكل بالغ، مشيرين إلى أنه تم تسكين المسنين من سكان الجزيرة الذين تضرروا جراء الزلزال في منازل أقاربهم أو في فنادق أو في مأوى يديره الجيش.
وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب، أمس، جنوبى الجزيرة، وشعر به السكان فى مدينة اسطنبول التركية.

 

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المصدر : وكالات

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