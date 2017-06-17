اليونان سترعى أمور المصريين المقيمين في قطر

أعلن موقع “ekathimerini” اليوناني، أنّه “تمّ رفع علم اليونان على السفارة المصرية في الدوحة، بناء على اتّفاق رسمي بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليونانية، تقوم أثينا بمقتضاه بتمثيل القاهرة ورعاية مصالح رعاياها المقيمين في قطر”.

وأشارت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إلى أنّ “عقب إتمام المفاوضات اللّازمة، تمّ التّوقيع على إتفاقيّة بين اليونان ومصر لتمثيل القاهرة في قطر، وقد دخلت الإتفاقيّة حيّز التنفيذ على الفور، وتشمل رعاية الشؤون الدبلوماسيّة والإداريّة والقنصليّة”.

يُذكر أنّ مصر أعلنت مقاطعتها الدبلوماسيّة والسياسيّة والإقتصاديّة لدولة قطر، إلى جانب كلّ من السعودية والإمارات والبحرين، على خلفيّة إتّهامهم النظام القطري في التورّط بدعم الإرهاب ونشر الفوضى والإنقسامات بالمنطقة، فيما تنفي الحكومة القطرية كلّ هذه الإتهامات.

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المصدر : وكالات