اليونايتد قريب من حسم صفقة بيريسيتش بسبب بالدي

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي كثيراً من حسم صفقة إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان الإيطالي في ظل تزايد الأنباء التي تؤكد حسم الأخير لصفة كيتا بالدي نجم لاتسيو.

إنتر ميلان نجح في إقناع لاتسيو بالتخلي عن كيتا بالدي المتبقي في عقده عام واحد فقط مقابل 22 مليون يورو، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقده الجديد في النيراتزوري بالقريب العاجل بعد مغادرته معسكر البيانكوسيليستي مع عدم مشاركته في اللقاء الودي ليلة أمس حسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وسيعجل انتقال بالدي إلى إنتر ميلان من إتمام مانشستر يونايتد لصفقة التعاقد مع بيريسيتش، حيث من المتوقع أن تسمح إدارة النيراتزوري لنجمها الكرواتي بالرحيل حينها.

ورفض إنتر ميلان عرض مانشستر يونايتد الأولي للتعاقد مع بيريسيتش مقابل 45 مليون يورو كون مطالبه تصل إلى 55 مليون يورو، فيما من المتوقع أن تغلق الصفقة حول مبلغ 50 مليون يورو.

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المصدر : وكالات