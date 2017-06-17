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اليونيفيل الإيطالية تتبرع بالدم لصالح مستشفى بنت جبيل الحكومي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي
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اليونيفيل الإيطالية تتبرع بالدم لصالح مستشفى بنت جبيل الحكومي

نظمت الوحدة الإيطالية العاملة في القطاع الغربي لليونيفيل حملة تبرع بالدم لصالح مستشفى بنت جبيل الحكومي بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. واشرف على الحملة رئيس قسم العلوم المخبرية والسريرية والدكتور الاخصائي منذر جابر والطاقم الطبي وبتعاون الطاقم الطبي الإيطالي.

وتهدف الحملة، إلى تقديم الدعم والمساعدة الى المرضى والمحتاجين في منطقة بنت جبيل وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك.

انطلق اليوم العالمي للتبرع بالدم منذ حوالى العشر سنوات تحت القرار 58.13 التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفي هذا السياق أكد جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم التطوعي لفائدة السكان المحليين و ذلك إنسجاماً مع روحية قرار مجلس الأمن 1701 التابع للأمم المتحدة.

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المصدر : NBN

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