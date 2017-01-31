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اليونيفيل الإيطالية تقدم هبة لمدرسة الشعيتية الرسمية في قضاء صور

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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اليونيفيل الإيطالية تقدم هبة لمدرسة الشعيتية الرسمية في قضاء صور

قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” هبة عبارة عن أدوات قرطاسية وألعاب لفائدة طلاب مدرسة الشعيتية الرسمية في قضاء صور بحضور القائد الإيطالي العقيد آنجلو دي دومينيكو، مسؤول مكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي في مقر المنصوري الملازم أول يكوبو إيفانجيليستي، الطاقم التعليمي والطلاب وعدد من الضباط الإيطاليين .

وتندرج المبادرة في إطار المشاريع التي تقدمها الكتيبة الإيطالية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإيطالية غير الحكومية لفائدة السكان المحليين في جنوب لبنان.

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المصدر : NBN

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