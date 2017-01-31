امل – البقاع: لاجراء الانتخابات في موعدها وبقانون جديد

رأى المسؤول التنظيمي لاقليم البقاع مصطفى الفوعاني، خلال حفل تأبيني ان “الحدث الأبرز في هذه الأيام هو إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن العدالة في التمثيل ويحظى بتوافق الجميع. وشدد على ضرورة “اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبقانون جديد، لان الأغلبية تؤكد رفضها لقانون الستين “.

وشدد على “ضرورة إقرار الحكومة للمشاريع الإنمائية والخدماتية التي تعنى بالمواطن وبيومياته، ولا بد من إقرار الموازنة التي تضمنت سلسلة الرتب والرواتب التي كنا وما نزال نؤكد على حق العاملين والموظفين فيها”.

وأكد ان “لبنان معني بما يحصل لأمتنا العربية والإسلامية، لان الامن ليس هبة بل يجب إن تستمر جهود مؤسساتنا الأمنية في الحفاظ على استقرارنا الداخلي وحدودنا بمؤازرة من شعبنا ومقاومتنا، لان هذا الثلاثي بات يشكل ضمانة لاستقرارنا وحفظ امننا”.

وفي الختام جدد الفوعاني الدعوة إلى “صحوة عربية للعودة إلى الحوار والتلاقي والتوحد خلف القضية الفلسطينية التي يعمل عدونا على تصفيتها يوميا”.

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المصدر : NBN