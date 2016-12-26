انتحارية تفجر نفسها بسوق في نيجيريا دون سقوط ضحايا

فجرت انتحارية نفسها في سوق للماشية في مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا، اليوم الاثنين.

وشهدت المدينة الهجمات الأسوأ على الإطلاق منذ بداية تمرد الحركة الإسلامية المتشددة بوكو حرام قبل سبع سنوات.

وقالت الشرطة، إن الانتحارية التي فجرت نفسها في سوق كاسوان شانو بإقليم كاسوا بوسط البلاد هي الوحيدة التي قتلت في التفجير الذي وقع حوالي الساعة 0740 بتوقيت غرينتش.

مقتل شاب وامرأة بتفجير انتحاري على سوق في عيد الميلاد بالكاميرون.

وذكرت الشرطة في بيان أن امرأة أخرى تحمل قنبلة “قتلها حشد غاضب في محيط” المنطقة. وفجّرت الشرطة لاحقا عبوتها الناسفة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير الذي يحمل ملامح هجمات بوكو حرام ويأتي بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية محمد بخاري أن المعسكر الرئيسي للجماعة المتشددة في آخر جيب تسيطر عليه في البلاد قد سقط.

وقتلت الجماعة المتشددة 15 ألف شخص وتسببت بنزوح حوالي مليونين خلال الحملة التي تشنها منذ سبع سنوات.

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المصدر : وكالات